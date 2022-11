Griezmann fordert: "Arsch aufreißen und Mund halten!"

"Wir haben es nicht verdient, in die KO-Runde der Champions League oder die Europa League einzuziehen", sagte der Weltmeister von 2018 laut der Sporttageszeitung Marca an den Mikrofonen von Movistar+.

"Wenn du in der Gruppenphase nur ein Spiel gewinnen kannst, musst du dir jetzt den Arsch aufreißen, arbeiten, den Mund halten und kämpfen", so die klaren Worte des ehemaligen Barcelona-Stürmers.

Griezmann stärkt Diego Simeone den Rücken

Angesichts der Vorstellungen in der Königsklasse wird die Kritik an Langzeittrainer Diego Simeone lauter. Griezmann hält nichts davon, dem Trainer die Verantwortung in die Schuhe zu schieben. "Es macht uns stolz, für ihn zu arbeiten und für diesen Verein zu spielen", so der Nationalstürmer.

Dies müsse man aber auf dem Platz zeigen und den Fans etwas zurückgeben. "Wir haben Ihnen für Ihre Unterstützung zu Hause und auswärts zu danken. Sie haben das Ausscheiden nicht verdient", so der 31-Jährige.

Verwendete Quellen: Marca