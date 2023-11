Atletico Madrid: Griezmann will mit Titeln zu Klub-Legende werden

Antoine Griezmann ist auf dem besten Weg sich einen Platz in den Geschichtsbüchern von Atletico Madrid zu sichern. Schließlich fehlen ihm nur noch drei Pflichtspieltore, um zum Rekordtorschützen seines Klubs zu werden. Doch der Stürmer will mehr.

Griezmann hat es auf die Meisterschaft abgesehen: "Ich habe dieses Jahr viele Tore geschossen, aber ich will La Liga gewinnen, ich brauche das", so der 170-fache Torschütze des Vereins im Interview mit der Marca.

Aktuell steht der Franzose bei acht Saisontoren in der Liga, will er sein hohes Ziel erreichen, müssen noch sicher einige dazukommen. Drei weitere Treffer würden schon reichen, um Luis Aragones als Rekordtorschützen des Vereins abzulösen, doch für den Spieler selbst, scheint die Titeljagd wichtiger. Das hat einen speziellen Grund.

Zwei Trophäen ohne Griezmann

In der Ära von Trainer Diego Simeone gewann "Atleti" bereits zwei Meisterschaften, doch jeweils ohne Griezmann. Beim ersten Titel im Jahr 2014, spielte der damalige Shootingstar noch in San Sebastián, während der zweiten Meisterschaft war der inzwischen 32-Jährige beim FC Barcelona unter Vertrag.

Den Abgang nach Katalonien nahmen ihm die treuen Fans von Atletico äußerst krumm, weshalb der Rückkehrer sagte: "Ich bin wirklich motiviert ein wichtiger Spieler zu werden, eine Legende in diesem Klub. Ich weiß aber, dass ich mir das verdienen muss. Es fühlt sich inzwischen aber so an, als hätte ich meine Beziehung zu den Fans wiederhergestellt."

Noch ist der Weg zur Meisterschaft sehr weit, das weiß auch Griezmann, doch dem Ziel, das erste Mal in seiner gesamten Karriere nationaler Meister zu werden, scheint der französische Weltmeister alles unterzuordnen.

Verwendete Quellen

Marca