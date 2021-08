Atletico Madrid : Jan Oblak mit Rekord-Spiel im Atleti-Trikot

Atletico Madrid hat am ersten Spieltag der Primera Division 2021/2022 einen knappen Sieg gegen Celta Vigo gefeiert. Für Keeper Jan Oblak gab es auch individuell Grund zur Freude.

Der Slowene stand am Sonntag in Galicien zum 304-mal im Kasten von Atletico Madrid. So oft, wie nie ein Schlussmann zuvor. Der bisherige Rekordhalter Abel Resino kommt auf 303 Partien im Colchoneros-Tor.

Jan Oblak kam 2014 für 16 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt. Seitdem gewann er mit Atleti unter anderem Meisterschaft, Supercopa de Espana, Europa League und UEFA-Supercup.

Individuell wurde Oblak zweimal in die Champions League-Mannschaft des Jahres gewählt. Fünfmal wurde er mit der Zamora-Trophäe als Torhüter der Primera Division mit den wenigsten Gegentoren in einer Saison ausgezeichnet.

Dass Atletico Madrid bei Celta Vigo einen 2:1-Sieg einfahren konnte, lag vor allem an Angel Correa. Der argentinische Nationalspieler erzielte beide Tore (23., 64.). Für Celta traf Iago Aspas (59.).