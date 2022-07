Atletico Madrid Javier Tebas würde "Cristiano Ronaldo gerne wieder in LaLiga sehen"

Cristiano Ronaldo wurde in den vergangenen Tagen mit eine Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Liga-Präsident Javier Tebas würde eine Rückkehr des portugiesischen Nationalspielers in die Primera Division befürworten.