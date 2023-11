"Jetzt bin ich dran" – Griezmann fordert Vertragsverlängerung bei Atletico

Antoine Griezmann will seinen Vertrag bei Atletico Madrid offenbar verlängern - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Der 34-Jährige, der bei Atletico zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde, erzielte am Sonntag seinen ersten Treffer im Trikot der Colchoneros, musste allerdings am gleichen Tag auch einen schweren Schicksalsschlag verkraften: "Diesen Morgen habe ich meine Oma verloren, und auch wenn ich glücklich über das Tor bin, möchte ich es ihr widmen."

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und liefert seit Saisonbeginn viele Scorerpunkte. Auch defensiv hat er große Qualitäten und hilft der Mannschaft", sagte der ehemalige Dortmunder Axel Witsel (34) im Anschluss an die Partie über seinen Mitspieler Antoine Griezmann. Der Belgier hob zudem die Wichtigkeit der Fans im Kampf um die drei Punkte in einem schwierigen Spiel hervor.

"Beide verstehen sich sehr gut und beide Spieler haben viel Qualität. Sowohl Samu als auch Roro können immer in der Startelf stehen und das ist für Simeone nicht einfach. Wir sind froh, dass wir beide in der Mannschaft haben", so der Belgier, der auch die Vertragsverlängerung seines Trainers begrüßte. Er habe sehr viel für den Verein gemacht und alle seien sehr froh ihn bis 2027 zu haben, sagte der ehemalige Dortmunder.

Griezmann will verlängern

Auch Antoine Griezmann erklärte im Anschluss an die Begegnung, dass sich Atletico zu Beginn des Spiels schwergetan habe und lobte in diesem Zusammenhang die Spieler, die von der Bank neue Impulse brachten.

Unter anderem der bereits angesprochene Samuel Lino wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte den Treffer zum 3:1, nachdem Axel Witsel und Antoine Griezmann zuvor mit ihren Toren bereits den 0:1-Rückstand gedreht hatten.

"Marcos (Llorente), Samu (Lino), Angelito (Correa) können alle spielen, sie haben es verdient, es gibt nur elf, die anfangen, andere, die dann das Spiel beenden und der Mannschaft ein neues Gesicht geben können, es ist eine Freude, solche Leute zu haben, die die Mannschaft umkrempeln können", sagte Griezmann und teilte somit die Freude von Witsel über die Vielzahl an Alternativen in der Mannschaft.

Der Vertrag von Griezmann läuft bei Atletico Madrid noch bis 2026, doch der Franzose machte nach dem Spiel deutlich, dass er über diesen Zeitraum hinaus in der spanischen Hauptstadt bleiben möchte: "Er ist der perfekte Trainer für diesen Verein. Jetzt bin ich dran", kommentierte der Franzose die Vertragsverlängerung von Erfolgstrainer Diego Simeone.

