Atletico Madrid Atleti bietet Joao Felix auf dem Transfermarkt an - Pep Guardiola lockt

Den hohen Erwartungen, die Atletico Madrid in Joao Felix setzte, konnte der ambitionierte Kicker bisher nur in Ansätzen gerecht werden. Das hat zur Folge, dass sich immer wieder Gerüchte um einen Wechsel auftun. Wieder fällt der Name Paris Saint-Germain. Pep Guardiola und Manchester City verfolgen den Portugiesen ebenfalls.

Felix schloss sich vor drei Jahren für die vereinsinterne Rekordablöse von knapp 130 Millionen Euro Atletico Madrid an, konnte dort aber auch in der letzten Saison nicht wirklich auf sich aufmerksam machen. Die letzten Wochen verpasste er aufgrund einer schwerwiegenden Oberschenkelverletzung.

Zumindest in den Medien. Shay Lugassi, Chefredakteur des Portals BarçaTimes, wartet mit der Meldung auf, Felix sei PSG und anderen Vereinen angeboten worden. Sein Beraterteam stehe mit einigen Klubs im Austausch. Ein Wechsel in diesem Sommer sei nicht ausgeschlossen, schreibt Lugassi weiter.

Trainer Diego Simeone soll sich nicht unbedingt an Felix klammern und signalisiert angeblich die Bereitschaft, den Nations-League-Sieger von 2019 unter Umständen die Wechselfreigabe zu erteilen. Der Transfersommer ist noch lang, ein lukratives Angebot wäre aber in jedem Fall vonnöten.

"Pep Guardiola will Joao Felix"

Womöglich trudelt eine interessante Offerte demnächst aus England ein. Wie der in Portugal lebende Journalist Bruno Andrade berichtet, zeigt Manchester City Interesse an Joao Felix. "Pep Guardiola will Joao Felix bei Manchester City", twitterte Andrade am Donnerstagnachmittag.

Ob es zu einem Transfer komme, hänge jedoch von zwei Personalien ab: Raheem Sterling und Gabriel Jesus. Beide Offensivspieler stehen bei ManCity noch bis 2023 unter Vertrag und dürfen bei einem passenden Angebot gehen. Jesus wird nach der Ankunft von Erling Haaland mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht, Sterling mit Chelsea.