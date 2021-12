Atletico Madrid : Joao Felix: Es droht großer Wechselärger im Januar - Diego Simeone gefragt

Der Portugiese war nach seinen Einwechslungen in den Auswärtsspielen gegen Real Madrid (0:2) und dem FC Sevilla (1:2) aufseiten der Colchoneros einer der Besten. Trainer Diego Simeone sah aber dennoch kein Startelfpotenzial, was offenbar Unbehagen auslöst.

Felix' Management ist laut AS bereits auf der Suche nach einem Ausweg für seinen Klienten – und zwar schon im Januar. In der Premier League soll es Interessenten geben, namentlich wird allerdings kein Klub genannt. Der FC Liverpool hatte es im Oktober diesbezüglich in die Gerüchtebörse geschafft.