Atletico Madrid : Joao Felix herzt Antoine Griezmann: Eine Umarmung, die viel bedeutet

Mit dem 2:1 beim AC Mailand holte Atletico Madrid einen wichtigen Dreier in der Gruppenphase der Champions League. Antoine Griezmann hat seinen Tor-Bann gebrochen. Was fast noch wichtiger ist: der gemeinsame Jubel mit Joao Felix.

Viele waren nach der sensationellen Rückkehr von Antoine Griezmann zu Atletico Madrid der Meinung, dass diese als Tiefschlag für Joao Felix zu werten sei und sich der Youngster darüber mächtig ärgere. Dem scheint aber nicht so.

Der Reihe nach: Die Colchoneros holten am Dienstagabend wichtige drei Punkte in der Champions League – und das auswärts beim AC Mailand, der eine Stunde in Unterzahl agierte. Griezmann vollendete eine Kopfballvorlage von Renan Lodi per Volley zum 1:1-Ausgleich (84.). Luis Suarez traf spät per Handelfmeter (90.+7).