Atletico Madrid : Joao Felix ist für Atletico Madrid unverzichtbar

In den letzten Wochen deutete sich ein Tausch zwischen Antoine Griezmann vom FC Barcelona und Saul Niguez von Atletico Madrid an. Die Katalanen fragten vor kurzem sogar für Joao Felix als neuen Tauschpartner an. Sein Verein erteilt diesem Vorhaben nun eine Absage.