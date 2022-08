Atletico Madrid Joao Felix: 127-Mio-Stürmer packt über Probleme bei Atleti aus

Joao Felix zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen in der neuen Spielzeit bisher eindrucksvoll zurück. An den ersten drei Spieltagen der Primera Division lieferte er bereits drei direkte Torvorlagen. Insgesamt kommt der Angreifer nun auf 29 Tore und 18 Vorlagen in 114 Pflichtspielen für den Hauptstadtclub.

Joao Felix will mit Atleti die Champions League gewinnen

Joao Felix will nicht nur mit Atleti in LaLiga glänzen, auch in der Champions League rechnet sich der Portugiese einiges aus. "Wir wollen so weit wie möglich kommen. Wir gehen Spiel für Spiel an, wir sind heiß und wollen um den Titel kämpfen. Davon träumen wir. Es hängt von uns ab." Atleti trifft in Gruppe B auf den FC Porto, Bayer Leverkusen und Brügge.