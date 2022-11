Joao Felix verärgert Atletico-Fans - Ausleihe im Winter im Gespräch

Joao Felix ist von seinem großen Durchbruch bei Atletico Madrid auch in der vierten Spielzeit nach seiner Ankunft weit entfernt. In seinem Heimatland Portugal wird über eine Rückkehr zu Ausbildungsverein Benfica Lissabon spekuliert.

Atletico Madrid hatte sich nach der 127 Millionen Euro schweren Verpflichtung von Joao Felix im Sommer 2019 sicherlich deutlich mehr versprochen als 31 Tore und 18 Vorlagen in 126 Spielen. Bei Benfica war die Torquote des portugiesischen Nationalspielers mehr als doppelt so hoch (41 Spiele, 20 Tore, elf Vorlagen).

Nach einem starken Start in die Saison 2022/2023 mit drei Vorlagen am ersten LaLiga-Spieltag ist Joao Felix längst wieder auf die Bank degradiert worden. Immerhin: Am vergangenen Wochenende schaffte er als Joker seine ersten zwei Saisontore gegen Cadiz (2:3). Generell hat der Stürmer jedoch einen schweren Stand. Und das nicht nur sportlich.

Dass Joao Felix nach dem Ausscheiden der Rojiblancos in der Champions-League-Vorrunde auf einer Geburtstagsparty gesichtet wurde, bei der Tequila floss und Wasserpfeife geraucht wurde, stieß vielen Anhängern des Arbeiterklubs sauer auf.

Offiziell stärken die Verantwortlichen dem Sieger des Golden Boy-Awards 2019 zwar weiterhin den Rücken. Sollte eine angemessene Ablöse fließen, würden Präsident Enrique Cerezo und Co. aber ihren Segen geben. Das Problem: ein Abnehmer, der eine zufriedenstellende Ablöse bietet, ist nicht in Sicht.