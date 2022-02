Atletico Madrid : Joao Felix verteidigt sich: "Sechs Monate mit gebrochenem Fuß gespielt"

Atletico Madrid krönte sich in der letzten Saison zum Spanischen Meister. Der Anteil von Joao Felix an dieser Erfolgsstory war gering. Gegenüber seinen Kritikern setzt sich der Youngster nun zur Wehr.

"Es war eine schwierige Saison. Am Anfang ging es mir gut, dann kam die Verletzung, und ich spielte sechs Monate lang mit einem gebrochenen Knochen im Fuß", erzählt Felix in der portugiesischen Record von seinem gesundheitlichen Leid. "Die Leute wussten es nicht, sie merkten es erst nach der Operation."

Ein Blick in Felix' bisherigem Leistungsnachweis lässt schnell erkennen, dass er in der Vergangenheit immer wieder wegen Problemen mit seinem offenbar schwer lädierten Knöchel zwangspausieren musste.

Nach dem Achtelfinal-Aus mit der portugiesischen Nationalmannschaft der vergangenen Europameisterschaft unterzog sich Felix im Juli vergangenen Jahres der offenbar dringend notwendigen Operation am rechten Sprunggelenk.

"Es war meine Entscheidung, so zu spielen, um dem Team zu helfen", berichtet Felix, dass er sich von Dritten nicht in seiner Entscheidung hat beeinflussen lassen. "Es war schwierig, aber ich fühlte mich als Teil des Teams." In der laufenden Saison stand Felix erst sechsmal in der Liga-Startelf, insgesamt stehen sechs Torbeteiligungen in 21 Pflichtpartien zu Buche.