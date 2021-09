Atletico Madrid : Spruch gegen Griezmann: Joao Felix weist Atleti-Fan zurecht

Antoine Griezmann musste sich bei seiner Rückkehr ins Wanda Metropolitano in der Champions League gegen Porto Pfiffe der eigenen Fans gefallen lassen. Einige Anhänger haben dem Weltmeister den Wechsel zum FC Barcelona nicht verziehen.

Ein Fan ging deutlich zu weit in seiner Abneigung gegen den Franzosen. "Joao, verletze Griezmann und tu so, als ob du es nicht wolltest", sagte der Fan zu Joao Felix bei dessen Ankunft am Vereinsgelände. Der Stürmer reagierte prompt und erklärte: "Du solltest Griezmann mehr Respekt entgegenbringen."