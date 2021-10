Atletico Madrid : Joao Felix will sich mit Mbappe und Haaland messen – und mit Neymar zusammenspielen

Joao Felix (21) konnte die hohen Erwartungen bei Atletico Madrid noch nicht erfüllen. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte hat aber noch Großes vor – und will Kylian Mbappe (22) und Erling Haaland (21) herausfordern.

Erling Haaland und Kylian Mbappe sind die derzeit wertvollsten Fußballer der Welt. Dem Duo wird zugetraut, eine ähnliche Erfolgsära zu begründen wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Joao Felix will zukünftig ebenfalls um den Ballon d'Or fighten. "Ich werde auch dabei sein. Ich habe noch nicht mein bestes Niveau erreicht, aber ich hatte in den letzten Saisons Pech mit Verletzungen. Wenn ich sie nicht mehr habe, werde ich an diesem Wettstreit teilnehmen können", sagte der portugiesische Nationalspieler gegenüber TNT Sports Brasil.