"Joao Felix wird wechseln – Barça und Bayern wollen ihn"

Joao Felix (22) kommt bei Atletico Madrid auch in seinem vierten Jahr nicht im Tritt. Medienberichten zufolge hat der Portugiese nun die Nase voll, will die Colchoneros im Januar verlassen. Angeblich zeigen der FC Barcelona und Bayern Interesse.

Joao Felix scheint einmal mehr auf dem Radar des FC Barcelona gelandet zu sein - zumindest wenn man den Worten von Eduardo Inda Glauben schenkt. Der streitbare spanische Chefreporter der Onlinezeitung Okdiario behauptet, dass die Katalanen an einer Verpflichtung arbeiten.

"Barça will Joao Felix, es wird über eine Leihoption mit einer Kaufverpflichtung in 18 Monaten gesprochen", erklärt Inda in der beliebten spanischen Fußball-Sendung El Chiringuito. "In diesem Wintermarkt wird Joao Felix wechseln."

Dass Joao Felix, der im Wanda Metropolitano noch bis 2026 unter Vertrag steht, bleibt, hält Inda für ausgeschlossen. "Es ist eine unhaltbare Situation. Er hat sehr wenig gespielt." Das Verhältnis mit Trainer Diego Simeone sei nicht mehr tragbar und Felix sei bei Atletico "noch nie glücklich" gewesen.

Bereits in den vergangenen beiden Sommern hätte Joao Felix versucht, Atletico Madrid zu verlassen. Jetzt arbeite Berater Jorge Mendes an einer Lösung. Nach der Winter-Weltmeisterschaft soll ein Vereinswechsel im Januar forciert werden.