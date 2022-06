Atletico Madrid Juventus und Co.: Luis Suarez bei 7 Klubs hoch im Kurs

Luis Suarez (35) verlässt Atletico Madrid am Saisonende nach zwei erfolgreichen Jahren. Offen ist noch, wo der uruguayische Nationalspieler in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird. Dem Südamerikaner bieten sich zahlreiche Optionen.

Luis Suarez steht nach Informationen der Sporttageszeitung Marca auf dem Einkaufszettel von Atalanta Bergamo. Der Höhenflug des lombardischen Klubs mit zwei Champions League-Teilnahmen in Folge wurde in der Spielzeit 2021/2022 gestoppt, am Saisonende stand nur der achte Tabellenplatz in der Serie A zu Buche.

Luis Suarez soll Atalanta nun offenbar helfen, in der kommenden Saison wieder einen Angriff auf die Königsklassen-Qualifikation zu starten. Dass es der Altmeister noch drauf hat, zeigen seine 34 Tore in 83 Spielen für Atletico Madrid in den vergangenen zwei Jahren.

Juventus und Suarez im zweiten Anlauf vereint?

Suarez ist trotz seines gehobenen Alters von 35 Jahren nach wie vor ehrgeizig und will zu einem ambitionierten Verein wechseln. Aston Villa sagte er jüngst ab, da der Klub aus Birmingham nicht international vertreten ist. Die Atalanta-Tifosi müssen in der neuen Saison ebenfalls auf Europapokalspiele verzichten.