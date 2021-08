Atletico Madrid : Keine Chance gegen Oblak: Ivo Grbic vor Abschied von Atleti

Hinter Jan Oblak war für Ivo Grbic kein Land zu sehen bei Atletico Madrid. Der 25-Jährige durfte in der vergangenen LaLiga-Saison nicht eine Minute im Tor stehen. An der Reservistenrolle wird sich wohl so schnell nichts ändern, daher strebt Grbic laut Marca einen Vereinswechsel an.

Coach Diego Simeone hat dem Keeper bereits die Freigabe erteilt. Als Ablösesumme stellen sich die Colchoneros wohl drei Millionen Euro vor. Lille strebt eher ein Leihgeschäft an.