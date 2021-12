Atletico Madrid : Kieran Trippier zurück auf die Insel? Newcastle United lockt

Kieran Trippier (31) spielt seit zweieinhalb Jahren Jahren bei Atletico Madrid. Der englische Nationalspieler soll Abschiedsgedanken hegen. In der Winterpause könnte er in die Premier League zurückkehren.

Kieran Trippier: Vertrag ist noch anderthalb Jahre gültig

Kieran Trippier kommt unter Diego Simeone regelmäßig bei Atletico zum Einsatz, zuletzt fehlte er allerdings aufgrund einer Schulterverletzung. Sein Vertrag in Madrid ist noch bis 2023 gültig, eine Vertragsverlängerung ist derzeit kein Thema.

Atleti könnte für den 31-Jährigen wohl nur noch im kommenden Winter-Transferfenster oder im nächsten Sommer eine angemessene Ablöse kassieren. In anderthalb Jahren kann er Madrid Stand heute ablösefrei verlassen.

Neben Manchester United und Newcastle wurde in den vergangenen Monaten auch dem FC Arsenal Interesse an Trippier nachgesagt. Im Emirates Stadium wurde er als Nachfolger von Hector Bellerin gehandelt. Der Spanier ist derzeit in seine Heimat an Betis Sevilla verliehen.