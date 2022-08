Atletico Madrid Nach Gerüchten: Klares Atletico-Bekenntnis zu Antoine Griezmann

Diego Simeone lässt auf die jüngste Berichterstattung ein deutliches Bekenntnis zu Antoine Griezmann folgen.

"Hoffen wir, dass er bei uns weitermacht. Jeder weiß, was ich will. Das Wichtigste ist, dass er so weitermacht wie in der Vorbereitung und gegen Getafe", sagte Simeone während der Pressekonferenz am Rande der 0:2-Pleite gegen Villarreal in LaLiga am Sonntagabend.