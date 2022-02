Atletico Madrid : Knirscht es zwischen Atleti und Diego Simeone? Ex-Barça-Coach Nachfolge-Favorit

Atletico Madrid will sich für jedes Szenario gewappnet sehen. Offenbar sind die Verantwortlichen nicht mehr restlos davon überzeugt, dass Diego Simeone auch in der nächsten Saison das Traineramt ausüben wird. Ein ehemaliger Barça-Beschäftigter könnte die Nachfolge übernehmen.

"Bei Atletico gab es Gespräche mit ein paar Trainern und sie wissen, dass Simeone gehen kann, wann er will", meint Carreno, laut dem "am Ende der Saison viele Dinge passieren können". Simeone verlängerte seinen Vertrag erst im Sommer vergangenen Jahres langfristig bis 2024, in der aktuellen Saison läuft der Spanische Meister seinen Ansprüchen allerdings weit hinterher.

Ex-Barça-Coach Ernesto Valverde soll Favorit sein

Und wie es eben so ist, soll sich inzwischen ein Favorit auf die Nachfolge herauskristallisiert haben. Der Mundo Deportivo zufolge ist Ernesto Valverde der Favorit, sollte Simeone seinen Dienst in diesem Sommer quittieren. Zu betonen gilt es in dieser Angelegenheit, dass die Atleti-Funktionäre aktuell nicht in Erwägung ziehen, Simeone von seinen Aufgaben zu entbinden.

Das Vorgehen der Vereinsführung ist vielmehr Usus. Im Hintergrund wird sich ständig mit anderen Spielern ausgetauscht, auf der Trainerposition läuft das nicht anders. Atletico sieht es aber wohl als möglich an, Simeone könnte von sich aus sagt, dass es nicht mehr weitergeht. Für diesen Fall will man eben gewappnet sein.