Atletico Madrid: "Kompletter" Antoine Griezmann auf dem Weg zur Klublegende

Gegen den FC Villareal erzielte der Stürmer am Sonntag sein 169. Pflichtspieltor für Atletico. Damit zog er mit Adrian Escudero, der von 1945 bis 1958 für den Traditionsverein stürmte, gleich.

Schon bald dürfte er dann auch den aktuellen Rekordträger eingeholt haben. Luis Aragones, der sich später auch als Trainer von Atletico einen Namen machte und 2008 die spanische Nationalmannschaft zum Europameister-Titel führte, thront mit 172 Pflichtspieltreffern an der Spitze. Griezmann fehlen also nur noch vier Tore, um als alleiniger Rekordhalter zur Legende aufzusteigen.

Griezmann stark in Form

Bei seiner aktuellen Form dürfte der Weltmeister von 2018 nicht mehr allzu lange warten müssen. Griezmann führte sein Team zuletzt zu acht Siegen aus den letzten zehn Ligaspielen. Mit acht Saisontoren ist er zweiterfolgreichster Torschütze der aktuellen LaLiga-Saison, hinzu kommen vier Treffer in der Champions League. Insgesamt kann Griezmann nun genau 300 Tore als Profi vorweisen.

Griezmann hat beim spanischen Hauptstadtklub seine sportliche Heimat gefunden, zuletzt forderte er sogar öffentlich eine Verlängerung seines Vertrags. 2014 wechselte er von Real Sociedad zu den Rojiblancos. Nach einem eher unglücklichen Aufenthalt beim FC Barcelona, für den er von 2019 bis 2021 stürmte, kehrte er zunächst als Leihspieler zu Atletico zurück, diesen Sommer folgte die feste Rückkehr zu Trainer Diego Simeone.

Lob von Mitspieler Marcos Llorente

Seine Mitspieler bei Atletico sehen zu ihm auf, so äußerte sich Teamkollege Marcos Llorente nach dem Sieg gegen Villareal zu Griezmann: "Es ist erstaunlich, abgesehen von seinen Toren ist er ein Spieler, der die Mannschaft mit seinen Assists voranbringt. Wenn er am Boden liegt und kämpfen muss, ist er der Erste, das das auch tut. Er ist vielleicht einer der komplettesten Spieler, die ich je in meinem Leben gesehen habe."

Es läuft also bei Griezmann. In LaLiga hat Atletico nun 28 Punkte, mit einem Nachholspiel in der Hinterhand, könnte man den Rückstand auf Tabellenführer Girona auf drei Punkte verkürzen. Erstmal geht es für Griezmann nun aber mit der französischen Nationalmannschaft weiter.

Gegen Gibraltar und beim Auswärtsspiel in Griechenland geht es für Equipe Tricolore darum, eine perfekte EM-Qualifikation mit acht Siegen aus acht Spielen zu feiern. Die Qualifikation für die Europameisterschaft hat man schon in der Tasche.

Verwendete Quellen

Kicker