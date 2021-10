Atletico Madrid : Kurioser Antoine Griezmann: Erst Doppelpack, dann glatt Rot

Es hätte der Abend von Antoine Griezmann werden können. Im Gruppenspiel der Champions League zwischen Atletico Madrid und dem FC Liverpool schnürte er in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, um dann in der zweiten Spielhälfte per Platzverweis auszuscheiden. Griezmanns Klub verlor am Ende mit 2:3.