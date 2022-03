Atletico Madrid : Landet Atletico einen Sensationscoup mit Robert Lewandowski?

Rund um die Personalie Robert Lewandowski werden dieser Tage viele Vermutungen angestellt. Seine Zukunft beim FC Bayern ist noch nicht geklärt, was andere Interessenten gewisse Szenarien durchspielen lässt. Atletico Madrid ist so einer.

Der FC Bayern muss in diesem Sommer in der Causa Robert Lewandowski eine Grundsatzentscheidung treffen: entweder verlängern oder verkaufen. Medienberichten zufolge gab es noch keine Gespräche über eine Weiterbeschäftigung über 2023 hinaus.

Im Zuge der ungewissen Zukunft türmen sich Spekulationen um Lewandowskis möglichen nächsten Klub auf. Der spanische Journalist Paco Garcia Caridad bringt bei El Chiringuito völlig überraschend Atletico Madrid ins Gespräch.

"Vor zwei oder drei Wochen hat die Frau von Robert Lewandowski in Madrid gegessen und gesagt, dass ihr Mann in Spanien spielen will", heißt es in der Erklärung des Reporters. "Es gibt keine Verhandlungen mit Atletico Madrid, aber Lewandowskis Ziel könnte Atleti sein. Die Entscheidung seiner Familie ist es, in Spanien zu spielen und im Umfeld von Atletico Madrid wird die Möglichkeit behandelt."

