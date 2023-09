Landet Atletico Madrid Coup mit Eden Hazard? "Zeit, ein paar Bier zu trinken"

Atletico Madrid soll Interesse an einer Zusammenarbeit mit Eden Hazard signalisieren. Der tief gefallene Superstar will aber offensichtlich lieber das Leben genießen.

Um Eden Hazard ist es nach seinem Aus bei Real Madrid in den vergangenen Wochen ziemlich still geworden. Dem 32-Jährigen fehlt es an ernsthaften Angeboten, um wieder auf die große Fußballbühne zurückzukehren. Dieses könnte bald folgen.

Atletico Madrid will Eden Hazard zwei Jahre holen

Nach Informationen von Futbol Total signalisiert Atletico Madrid konkretes Interesse daran, Hazard auf den Fußballplatz zurückzuholen. Die Abgänge von Yannick Carrasco und Joao Felix sollen zur Folge haben, dass Atletico Hazard einen Vertrag über zwei Jahre anbieten möchte.

Der einstige Superstar blickt auf vier Jahre zum Vergessen beim Stadtkonkurrenten Real zurück, mit dem sich Hazard vor einigen Wochen auf die Auflösung des noch bestehenden Vertragsverhältnisses geeinigt hatte.