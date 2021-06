Atletico Madrid : Lautaro Martinez steht auf dem Wunschzettel von Diego Simeone

Lautaro Martinez steht angeblich in den Notizbüchern von Atletico Madrid. Vor allem Trainer Diego Simeone soll sich eine Verpflichtung seines argentinischen Landsmanns wünschen.

Der FC Barcelona versuchte Lautaro Martinez im Sommer 2020 an Land zu ziehen, aufgrund der finanziellen Schieflage infolge der Einbußen durch die Corona Pandemie konnten sich die Katalanen die Verpflichtung aber nicht leisten.

Nun könnte Lautaro Martinez mit Verspätung in die Primera Division wechseln, allerdings nicht Katalonien, sondern in die Hauptstadt. Laut der Tageszeitung AS würde Atletico Madrid seine Sturmzentrale gerne mit dem Südamerikaner verstärken. Diego Simeone wolle Lautaro verpflichten und seinen eigenen Vertrag im Wanda Metropolitano bis 2024 verlängern.

Bei Inter Mailand würden die Rojiblancos mit einer Offerte für Martinez wohl auf offene Ohren stoßen. Die chinesischen Eigentümer haben den Nerazzurri einen strikten Sparkurs verordnet.