Neu-Nationalspieler : Atletico Madrid lockt - Preisschild für Jose Campana

Foto: Edu del Fresno / Shutterstock.com

Am Deadline Day hinterlegte der FC Arsenal bei der spanischen Liga die zu Aktivierung der Ausstiegsklausel nötigen 50 Millionen Euro. Der Deal ging zur späten Stunde über die Bühne, und ließ ein schwer gezeichnetes Atletico Madrid zurück.

Foto: Edu del Fresno / Shutterstock.com

Das Problem: Atletico darf lediglich 25 Prozent, also 12,5 Millionen Euro, von der durch den Thomas-Transfer erlösten Summe in dessen Nachfolger investierten. Dies erschwert dem Madrider Klub die Suche nach einem geeichten Ersatz erheblich.

Campana, 27-jährig, gab aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in der letzten Länderspielphase sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft. Der frühere Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg kam im Testspiel gegen Portugal (0:0) für eine Halbzeit zum Einsatz.

Der Neu-Nationalspieler zeigt sich durchaus ambitioniert, möchte den nächsten Schritt gehen. "Ich denke, es ist ganz natürlich, dass Campana wachsen will. Er hat es mir in meinem Büro ins Gesicht gesagt, aber sein Verhalten war vorbildlich", sagt Catalan. Allein die Ablöseverhandlungen lassen allerdings große Zweifel an einer Übereinkunft mit Atletico aufkommen.