Atletico Madrid : Luis Suarez beschimpft Diego Simeone: "So ein Arschloch"

"So ein Arschloch, immer das Gleiche", haben die Kameras von GOL TV Suarez' nicht jugendfreien Wortlaut eingefangen. Von Simeone, der wohl nichts von Suarez' ordinärer Ausdrucksweise mitbekommen hatte, war in der behandelten Szene keine Reaktion ausgegangen. Ob Suarez im Nachgang eine disziplinarische Maßnahme bevorsteht, ist offen.

So wütend war Luis Suarez schon lange nicht mehr zu sehen. Im Spitzenspiel gegen den FC Sevilla (1:2) ist der Starangreifer nach einer Stunde von Diego Simeone gegen Matheus Cunha ausgetauscht worden. Auf dem Weg zur Ersatzbank ging von Suarez eine Schimpftirade gegen seinen Trainer aus.

Der Grundtenor in den Madrider Reihen ist derzeit eh nicht der beste. Das liegt vor allem an den drei Niederlagen in Folge, welche die Colchoneros zu verarbeiten haben. Atletico schließt das LaLiga-Jahr auf einem enttäuschenden sechsten Platz ab.