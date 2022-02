Atletico Madrid : Luis Suarez: Liebeserklärung von Mitspieler Rodrigo de Paul

Luis Suarez schoss Atletico Madrid mit seinen 21 Saisontoren in der vergangenen Saison zur Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit läuft es noch nicht so rund für den Uruguayer. Laut Mannschaftskollege Rodrigo De Paul ist Suarez dennoch überaus wichtig.