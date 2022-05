Primera Division Luis Suarez erreicht überraschendes Angebot aus Südamerika

Der ecuadorianische Erstligist CS Emelec hat in diesem Sommer so einiges vor. Nach Angaben der Sportzeitung A Bola soll unter anderem Luis Suarez kommen. Präsidentschaftskandidat Jose Auad Valdez will den Superstar unbedingt in den Klub holen.

Suarez soll neben dem ehemaligen französischen Nationalspieler David Trezeguet, den Valdez als Sportdirektor installieren möchte, das neue Aushängeschild des Vereins werden. Emelec soll Suarez bereits ein Angebot vorgelegt haben, das den europäischen Verhältnissen sehr nahe kommt.

Suarez soll beim 14-fachen Meister Ecuadors, der sich in einer Umbruchphase befindet, für zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Das Gehalt soll bei bis zu drei Millionen Euro plus einigen variablen Zahlungen (u. a. geschossene Tore) liegen.