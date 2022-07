Nach Aus bei Atletico Madrid Luis Suarez erteilt River Plate nun doch eine Absage

"Meine Ankunft ist aus sportlichen Gründen gescheitert, es gab eine Vorvereinbarung", erklärt Suarez gegenüber der uruguayischen Sportzeitung Ovacion. "Vor anderthalb Monaten habe ich erklärt, dass ich Europa nicht verlassen werde, aber River hat so sehr darauf bestanden und ist hartnäckig geblieben, dass ich es sogar in Betracht gezogen habe und es eine Möglichkeit gab."

Man wird in den nächsten Wochen weiterhin aufmerksam die Entwicklungen in der Gerüchteküche verfolgen müssen. Von einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam über einen Wechsel in die Premier League war bisher alles dabei.