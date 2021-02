Atletico Madrid : Luis Suarez: Juve und Atleti waren nicht die einzigen Interessenten

Luis Suarez (34) heuerte im vergangenen Sommer bei Atletico Madrid an. Auch Juventus Turin war an dem Uruguayer dran. Offenbar gab es weitere Interessenten.

Bei Atleti ist Suarez auf Anhieb glücklich geworden. Mit 14 Toren führt er die Torschützenliste an. Atletico Madrid ist Tabellenführer mit zehn Punkten Vorsprung auf Barça.

Suarez hätte ursprünglich noch bis 2021 bei Barça unter Vertrag gestanden. Doch die Katalanen servierten den Südamerikaner ab, um dessen Gehalt einzusparen. Der 34-Jährige wurde ablösefrei an Atletico abgegeben. Suarez erhebt Vorwürfe gegen die Ex-Barça-Führung.

Großes Lob verteilt der Mittelstürmer an Diego Simeone. Der Coach sei "einer dieser Trainer, der dich durch sein Verlangen, seine positive Einstellung und sein Wissen überzeugt".

Der Spielstil sei nicht so wichtig, so Suarez weiter. Es gehe um Motivation und Ansprache: "Simeone ist ein Trainer, der sich an dich wendet und motiviert." Er selbst wolle kein Trainer sein. "Sie leiden sehr und können nicht alle glücklich machen."