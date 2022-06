Atletico Madrid Luis Suarez sagt Steven Gerrard und Aston Villa ab

Steven Gerrard und Luis Suarez spielten von 2011 bis 2014 gemeinsam für den FC Liverpool. Der Südamerikaner hinterließ dabei bleibenden Eindruck. "Er war so intensiv im Training. Er würde dich überfahren, er würde dich dominieren, er würde dich schikanieren", sagte Gerrard unlängst im YouTube-Format The Overlap über seine Erinnerungen an Suarez.

Gerrard, der seit dem vergangenen November als Cheftrainer von Aston Villa firmiert, dachte bei der Kaderplanung nach Informationen der BBC an Suarez. Der Südamerikaner ist ablösefrei zu haben, sein Ende Juni auslaufender Vertrag bei Atletico Madrid wird nicht verlängert.

Luis Suarez erhielt eine Anfrage aus Birmingham, lehnte die Offerte allerdings ab. Der 35-Jährige strebt die Anstellung bei einem Top-Klub an, der in der Champions League spielt. Auf internationalen Fußball müsste Suarez bei Aston Villa verzichten. Der siebenmalige englische Meister beendete die abgelaufene Premier League-Saison auf dem 14. Tabellenplatz.