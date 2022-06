Primera Division Luis Suarez: Neues von der Transferfront – Klub bestätigt Angebot

Beim CS Emelec tobt momentan der Wahlkampf um den zu besetzenden Präsidentenposten. Und wie es so ist, wird kräftig die Werbetrommel gerührt. In dem Fall ist Kandidat Jose Auad öffentlich damit hausieren gegangen, sich um den Transfer von Luis Suarez kümmern zu wollen.

Suarez soll in den Verhandlungen mit den bisher werbenden Klubs aus Südamerika (u. a. River Plate) schnell klargemacht haben, dass er noch eine Saison in Europa bleiben möchte. Der 35-Jährige will weiterhin auf höchstem Niveau trainieren und spielen, um in Bestform an der Winterweltmeisterschaft teilnehmen zu können.