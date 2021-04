Atletico Madrid : Luis Suarez: Rückkehr nach Liverpool? Zweifel kommen auf

Luis Suarez (34) kehrte dem FC Liverpool 2014 den Rücken, heuerte für 81 Millionen Euro Ablöse beim FC Barcelona an. Jüngst wurde der Südamerikaner mit einer Rückkehr an die Anfield Road in Verbindung gebracht. Glenn Hoddle glaubt nicht daran, dass die Reds den Uruguayer brauchen.