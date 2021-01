Atletico Madrid : Luis Suarez schießt Atletico zum Sieg gegen Eibar – Diego Simeone lobt

"Er ist ein Spieler mit Hierarchie, der nachdenkt, der nie den Fokus verliert, der immer mit einer Intelligenz spielt, die Spieler wie er nun mal haben", schwärmte Diego Simeone nach dem knappen Erfolg seiner Mannschaft gegenüber MOVISTAR+.

Der Trainer von Atletico Madrid meinte mit seiner Lobeshymne natürlich Luis Suarez, der beim 2:1 in Eibar mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avancierte. Übrigens waren seine Tore Nummer zehn und elf in der Meisterschaft, und das im 14. Anlauf.

Dabei starteten die Colchoneros nicht wie erwünscht in den Donnerstagabend. Eibar-Keeper Marko Dmitrovic schoss seine Mannschaft bereits nach zwölf Minuten via Elfmeter in Führung. "Dann", so Simeone, sei seine Mannschaft aber besser ins Spiel gekommen.