Atletico Madrid : Luis Suarez stinksauer: Seine schwarze Serie geht weiter

Der uruguayische Nationalspieler, im vergangenen Sommer ablösefrei von Barcelona zu den Colchoneros gewechselt, fand an der Stamford Bridge kaum statt, blieb zum 25. Mal in Folge auswärts in der Champions League ohne Torerfolg.

Dabei weiß Suarez eigentlich ganz genau, wo das Tor steht. Seit seinem Sommer-Wechsel hat er für Atletico Madrid bereits 18 Tore in der Primera Division erzielt. In der Königsklasse netzte er in seiner Karriere 26-mal ein. Nur auswärts will es international seit Jahren nicht mehr klappen.

Diego Simeone nahm den Mittelstürmer in der 58. Spielminute vom Feld. Suarez war darüber alles andere als erfreut und trug seine Verbitterung zur Schau. Coach Simeone hat damit kein Problem.