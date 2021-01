"Einer der besten Torjäger aller Zeiten" : Luis Suarez trifft erneut für Atleti - sein Boss überhäuft ihn mit Lob

Atletico Madrid hat den nächsten Saisonsieg eingefahren. Die Colchoneros bleiben Tabellenführer in der Primera Division. Auch dank Luis Suarez, der sich ein weiteres Mal in die Torschützenliste einträgt. Präsident Enrique Cerezo gerät ins Schwärmen.

Atletico Madrid feierte am Sonntag gegen Alaves seinen vierten LaLig-Sieg in Serie. Der Vorsprung auf Real Madrid beträgt weiterhin zwei Punkte, die Rojiblancos haben zudem zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Dass es für den Dreier reichte, hatte Atleti Luis Suarez zu verdanken. Der uruguayische Nationalspieler erzielte in der 90. Spielminute den 2:1-Siegtreffer. Marcos Llorente (41.) hatte die Hauptstädter zuvor in Führung gebracht, Felipe per Eigentor ausgeglichen (84.).

Suarez, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona ins Wanda Metropolitano gewechselt war, erzielte bereits seinen 9. Saisontreffer im zwölften Einsatz. Damit führt die Südamerikaner die Torschützenliste vor Karim Benzema (8 Tore) an.

"Luis Suarez ist ein Vorbild für unsere jungen Spieler" (Enrique Cerezo)

Enrique Cerezo ist begeistert von seinem neuen Stürmerstar. "Seine Ankunft hat uns enorme Erfahrung gebracht, er ist ein Vorbild für viele der jungen Leute, die in unserem Team sind, und er gibt uns einen enormen Qualitätssprung", schwärmt der Präsident.