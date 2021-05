Atletico Madrid : Luis Suarez über Lionel Messi: "Er kann entscheiden, wo es weitergeht"

Es sind Tage, in denen mal wieder andere für den medienscheuen Lionel Messi reden. Auf der einen Seite war es eine Armada an PSG-Spielern und Verantwortlichen, die den Superstar mit teils zumindest diskutablen Äußerungen im Vorfeld des Duells der beiden Vereine in der Champions League an die Seine lockten.

Auf der anderen Seite wären Personen wie Luis Suarez, der seit knapp einer Dekade einen extrem engen Kontakt zu Messi pflegt. La Pulgas Vertrag beim FC Barcelona läuft in wenigen Wochen aus.

Noch ist unklar, in welche Richtung es gehen wird. Dazu hält sich auch Suarez bedeckt. Der La-Pulga-Kumpel stellt allerdings klar, dass es allein der 33-Jährige ist, der über seine Zukunft entscheidet.