Primera Division Luis Suarez verabschiedet sich von Atletico Madrid: "Auf ewig dankbar"

Atletico Madrid verlängert den auslaufenden Vertrag von Luis Suarez nicht, was nun offiziell feststeht. Der Stürmer ist am Sonntag offiziell verabschiedet worden.

Und auch der 35-Jährige wird seine Zeit in der spanischen Landeshauptstadt so schnell nicht vergessen. "Ich bin den Fans für ihre Liebe, den Mitarbeitern von Atleti für ihre tägliche Zuneigung und meiner Familie, die mich immer begleitet hat, auf ewig dankbar!", schreibt Suarez zu seinem Abschied.

Der Anhang meinte damit die Vorsaison, in der Suarez mit seinen 21 Toren großen Anteil daran hatte, dass Atletico zum ersten Mal seit sieben Jahre Spanischer Meister wurde. In den sogenannten sozialen Medien teilte Suarez zahlreiche Botschaften seiner Mitspieler, unter anderem Joao Felix bedankte sich für zwei gemeinsame Jahre.

Wohin es den Uruguayer in den kommenden Wochen ziehen wird, ist noch offen. Suarez will zu einem europäischen Verein wechseln, der ihm regelmäßige Einsatzzeiten gewährt. El Pistolero will in Bestform an der anstehenden Winterweltmeisterschaft teilnehmen.