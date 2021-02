Atletico Madrid : Luis Suarez verrät sein Erfolgsgeheimnis

Luis Suarez erzielt derzeit Tore wie am Fließband und führt mit Atletico Madrid die Primera Division an. Der uruguayische Nationalspieler will die Erfolgswelle noch viele Jahre weiterreiten. Ein baldiges Karriereende kommt für ihn nicht infrage.

Suarez war im vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim FC Barcelona aussortiert und ablösefrei an Atletico Madrid abgegeben worden. Für die Colchoneros hat er bereits 16 Liga-Tore erzielt. Für Barça hatte Suarez 198 Treffer markiert. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

"Ich hoffe, dass ich dieses Jahr, nächstes Jahr und noch viele Jahre weiter so konkurrenzfähig sein werde und so lange wie möglich mein Bestes gebe", sagte Suarez gegenüber ESPN. "Ich werde entscheiden, wann ich Schluss mache."

Dass Suarez Gebrauch von seiner Klausel macht, scheint aber unwahrscheinlich. Der Uruguayer fühlt sich pudelwohl in der spanischen Hauptstadt.

"Ich hatte nicht erwartet, in diesem Moment bei Atletico zu sein, aber ich genieße es sehr", so Suarez. "Bei Atletico bist du in der Elite des Fußballs." Er sei den Rojiblancos dankbar, "weil das Trainerteam und meine Teamkollegen an mich glauben, sie vertrauen mir. Das möchte ich zurückzahlen."