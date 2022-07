Atletico Madrid Sollte Atleti Cristiano Ronaldo holen? Das sagt Ex-Real-Kollege Marcos Llorente

"Überhaupt nicht", lautet die Antwort von Marcos Llorente bei El Larguero, ob sich in der Umkleidekabine von Atletico Madrid darüber ausgetauscht werde, wie es denn wäre, wenn Cristiano Ronaldo zum Team gehören würde. "Es wird über so viele Namen gesprochen, die am Ende nicht kommen, dass es sinnlos ist, darüber zu reden. Wenn er kommt, wird es Zeit zum Reden geben."

Ronaldo will Manchester United in den kommenden Wochen zu einem Klub verlassen, der an der Champions League teilnimmt. Die Vereinsbosse soll er darüber bereits informiert haben. Der 37-Jährige steht im Theatre of Dreams noch bis 2023 unter Vertrag.