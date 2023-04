"Meine beste Version": Antoine Griezmann besticht mit grandiosen Statistiken

Atletico Madrid hat keines seiner letzten zwölf Spiele in LaLiga verloren und die letzten fünf gewonnen. Einen Mordsanteil daran hat Antoine Griezmann, der von sich behauptet, sich in der besten Form seit seiner Rückkehr zu befinden.

Das 2:1 gegen Almeria geht auf die Kappe von Antoine Griezmann. Durch seinen Doppelpack bescherte der WM-Finalist Atletico Madrid den fünften Meisterschaftssieg in Folge. In Spaniens Fußballoberhaus ist er in dieser Saison einer der überragenden Akteure.

"Ich wusste, als ich zurückkam, musste ich mich klein machen, wegen allem, was ich den Fans angetan hatte", sagte Griezmann. "Ich habe hart gearbeitet. Wegen der Vertragsangelegenheiten und der 30 Minuten, die ich nur spielen konnte, aber das war mir egal. Ich denke, ich bin in meiner besten Version, was Assists und Tore angeht."

Durch seine Torbeteiligungen in dieser Saison hat Griezmann mehr Punkte für sein Team geholt als jeder andere Spieler in LaLiga. Seine elf Tore und acht Vorlagen bescherten Atletico gleich 18 Punkte. Im Ranking der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen befindet er sich auf Platz 2.