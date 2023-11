Atletico Madrid: Alvaro Morata erneut in Italien begehrt

Alvaro Morata weckt Interesse in der Serie A - Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

Bereits im Sommer wurde Alvaro Morata (31) von zahlreichen Serie-A-Klubs umworben, blieb allerdings schlussendlich bei seinem Jugendklub Atletico Madrid. Der AS Rom soll weiterhin großes Interesse am Stürmer haben. Ein Deal ist, Stand heute, jedoch eher unwahrscheinlich.

Neun Tore in zwölf Pflichtspielen hat Alvaro Morata für die Colchoneros in der laufenden Saison 2023/24 bereit erzielt. Dabei hätte er seinen Jugendverein im Sommer fast verlassen.

Der Spanier wurde mit zahlreichen Serie-A-Klubs in Verbindung gebracht, ein Wechsel kam jedoch nicht zustande. In Italien hat sich Morata durch seine guten Leistungen bei Juventus, wo er von 2014 bis 2016 sowie von 2020 bis 2022 spielte, einen Namen gemacht. Wenngleich Morata in diesem Sommer bei Atletico geblieben ist, ist ein Abgang weiterhin Thema.

Wechsel zum AS Roma erneut ein Thema

Laut der italienischen Sportzeitung Il Corriere dello Sport ist der AS Rom nach wie vor an einer Verpflichtung des 31-Jährigen interessiert. Bereits im Sommer 2023 lockten die Giallorossi um Starcoach Jose Mourinho den Mannschaftskapitän der spanischen Nationalmannschaft - ohne Erfolg.

Zu hohe Ablöse?

Wie die italienische Sportzeitung berichtet, soll es bereits Kontakte zwischen Moratas Umfeld und den Verantwortlichen der Giallorossi gegeben haben. Allerdings stellen dem Vernehmen nach sowohl die geforderte Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro als auch die hohen Gehaltsforderungen ein Hindernis dar, weshalb ein Wechsel in die italienische Hauptstadt eher unwahrscheinlich ist.

Verwendete Quellen

fichajes.com