Nach Gespräch mit Simeone: Alvaro Morata vor dem Absprung?

Álvaro Morata will Atlético Madrid in der laufenden Transferperiode angeblich verlassen - Foto: / Getty Images

Alvaro Morata wurde im Verlauf des Transferfensters bereits mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht, darunter Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin. Auch aus Saudi-Arabien soll Interesse bestehen. Konkretisiert hat sich bislang nichts.

Der 30-Jährige will die Colchoneros in diesem Sommer Medienberichten zufolge verlassen. Der Hauptstadtklub ist verkaufsbereit, ruft für seinen Stürmer eine Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro auf.

Morata im Trainingslager dabei

Laut der spanischen Zeitung Marca soll während des derzeitigen Trainingslagers in Südkorea ein etwa 20-minütiges Gespräch zwischen Simeone und Morata auf dem Trainingsplatz stattgefunden haben. Details sind nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass es um die Zukunft des Stürmers ging.