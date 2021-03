Atletico Madrid : Nach Kritik am Schiri: Atletico Madrid stichelt gegen Real Madrid

Emilio Butragueno hatte nach dem 1:1 im Derby gegen Atletico Madrid den Schiedsrichter kritisiert. Das ist auch Atleti nicht verborgen geblieben. Via Twitter konterten die Colchoneros Real Madrids Direktor für Beziehungen.

Ein nicht gegebener Handelfmeter im Strafraum von Atletico Madrid brachte Emilio Butragueno nach dem 1:1 in Rage. "Das war ein klarer Elfmeter", schimpfte der Real-Direktor: "Wir haben kein Glück gehabt. Wieder war es Hernández Hernández."

Zinedine Zidane und die Mannschaft hielt sich zwar zurück in Sachen Schiri-Schelte, die Worte von Butrageno hatte Atleti aber durchaus vernommen. Via TWITTER setzte die Social-Media-Abteilung eine Stichelei in den Online-Orbit ab.

"Sie kritisieren sogar, wenn sie Erfolg haben, posteten die Colchoneros: "Manche sind es gewohnt, immer Rückenwind zu haben."