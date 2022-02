Atletico Madrid : Nächster Schock für Atleti nach bitterer Pleite gegen Tabellenletzten

Knieverletzung bei Matheus Cunha

Nach medizinischen Untersuchungen steht am Donnerstag fest, dass sich Cunha "eine hochgradige Verstauchung des inneren Seitenbandes seines rechten Knies" zugezogen hat. Über die voraussichtliche Ausfalldauer machte der amtierende Meister keine Angaben.

Spanischen Medienberichten zufolge bedeutet die Blessur aber aller Voraussicht nach eine Mindestpause von vier Wochen. Damit wird der Neuzugang wohl beide Achtelfinal-Partien gegen Manchester United in der Champions League verpassen. Das Hinspiel steigt in Madrid am 23. Februar, die Colchoneros reisen am 15. März zum Rückspiel.