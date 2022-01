Argentinier bleibt bis 2026 : Neuer Vertrag: Angel Correa einigt sich mit Atletico Madrid

Wie der amtierende Meister der Primera Division auf seiner Webseite verkündet, läuft das neue Arbeitspapier von Correa bis 2026. Über die Höhe der in Spanien per Statuten vorgeschriebenen Ausstiegsklausel machte Atleti keine Angaben.

Am Wochenende sicherte Correa den Rojiblancos mit einem Doppelpack beinahe im Alleingang den 2:0-Sieg über Tabellennachbar Rayo Vallecano. Atleti zog durch den Dreier an Rayo vorbei auf den wichtigen vierten Tabellenplatz, der am Saisonende die Champions-League-Qualifikation bedeuten würde.