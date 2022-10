Drama gegen Bayer: Diego Simeone trauert vergebenen Chancen nach

Atletico Madrid muss in der Champions League nach dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Coach Diego Simeone (52) zog Parallelen zu den restlichen Partien in der Königsklasse.

Die Spanier lagen zur Halbzeit mit 1:2 hinten, kamen aber gleich nach dem Wiederanpfiff zum Ausgleich. Vor heimischer Kulisse hätten die Rojiblancos den Sieg in der Schlussphase mehrmals eintüten können.

In der 99. Minute vergab Yannick Carrasco zunächst einen Elfmeter. Der anschließende Kopfball landete an der Latte, der zweite Versuch wurde von Carrasco unabsichtlich geblockt. "Es fasst ein wenig zusammen, was unser Spiel bis heute in diesem Wettbewerb war", erklärte ein deprimierter Diego Simeone der Mundo Deportivo.

"Alles war ein harter Kampf, in vielen Spielen, in denen wir keine Punkte geholt haben, hätten wir ein paar Tore mehr erzielen können, wenn wir effektiver gewesen wären. Die letzten Bilder mit dem verschossenen Elfmeter, dem Lattenschuss und dem Schuss gegen Carrasco bringen es auf den Punkt."