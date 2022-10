Diego Simeone: Rückendeckung in der Krise

Atletico Madrid erlebt derzeit eine sportliche Talfahrt. Während andere Vereine in einer solchen Situation schon über einen Trainerwechsel sinnieren, strahlen die Rojoblancos Geschlossenheit aus. Die Klubbosse streben sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Diego Simeone (52) an.

Der Argentinier hält die Zügel seit 2011 bei Atleti in der Hand. Unter seiner Regentschaft fuhren die Madrilenen insgesamt acht Titel ein, darunter je zweimal die spanische Meisterschaft und die Europa League.

In der Champions League scheiterte man in den Jahren 2014 und 2016 außerdem erst im Endspiel gegen den Erzrivalen Real. Dieses Jahr ist aber irgendwie der Wurm drin. In der Liga sind der FC Barcelona und Real Madrid bereits mit über acht Punkten enteilt.

Das verlorene Ligaspiel gegen Cadiz (2:3) am zurückliegenden Samstag verschlimmerte die Lage zusätzlich. Darüber hinaus ist das Aus in der Champions League seit knapp einer Woche besiegelt. Es geht am letzten Spieltag der Königsklasse nur noch darum, sich vor Bayer Leverkusen in die Europa League zu retten.