Atletico Madrid : "Schwer zu ertragen": Atleti-Held Luis Suarez blickt auf Barça-Abschied zurück

Atletico Madrid hat es geschafft. Nach 7 Jahren haben sie wieder einmal die spanische Meisterschaft gewonnen. Einen sehr großen Anteil daran, hatte Luis Suarez, der mit seinen 21 Saisontreffer der beste Schütze in den Reihen der Rojiblancos war. Nach dem Spiel richtete er im Interview mit Movistar auch einige Worte an seinen ehemaligen Arbeitgeber.

"Viele Dinge gingen mir durch den Kopf, nach der Situation, die ich durchlebt habe, als sie mich unterschätzt haben." Der Uruguayer sprach vom FC Barcelona. Die Katalanen legten ihren Fokus auf Messi und Griezmann und ließen Suarez vor der Saison nach Madrid ziehen. Trotz seiner 147 Tore in 191 Spielen.

Der Stürmer, der in Tränen ausbrach, war umso dankbarer für seinen aktuellen Klub. "Atletico öffnete seine Tore. Dafür werde ich diesem großartigen Klub immer verbunden sein. Für den Glauben an mich."

Am letzten Spieltag revanchierte sich der 34-Jährige abermals für das in ihn gesetzte Vertrauen. Das Team von Diego Simeone geriet in der 18. Minute durch Oscar Plano in Rückstand, ehe Angel Correa in der 57. Minute ausglich.